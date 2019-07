Ingredienti ricercati e senza glutine, si chiude così il Campionato Italiano di pizza

È la pizza senza glutine la protagonista della seconda giornata del campionato italiano in corso a Busto Arsizio. Pizzaioli da tutta Italia sono arrivati alla Fabbrica di Pedavena, campo di gara della competizione. Una sfida giocata su ingredienti e farine ricercate, rigorosamente senza glutine, che alla fine ha nuovamente premiato Maurizio Passannante di Original Pizza di Olgiate Olona.

Lui infatti, dopo essersi aggiudicato lunedì il primo premio per la pizza classica, ha portato a casa anche quello per la “gluten free”. Sul secondo gradino del podio è salito Giuseppe Battiloro della pizzeria Il Girasole di Faenza mentre terzo posto per Federico Griffanti, anche lui di Original Pizza di Olgiate e anche lui tra i vincitori della pizza classica.

Una competizione, quella delle pizze senza glutine, che è stata la ciliegina sulla torta di una due giorni che ha portato pizzaioli da tutta Italia a sperimentare prodotti, miscele e cotture. Un livello altissimo che ha messo a dura prova la giuria composta da giornalisti, cuochi, docenti, ristoratori e anche da il fondatore di Piatti Tipici Annino Ruocco, profilo instagram specializzato nel settore food da più di 200.000 follower.