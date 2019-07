Inossidabile Daniele Cassioli: tre volte d’oro ai Mondiali di Norvegia

Un altro mondiale ricco di imprese per Daniele Cassioli, il 32enne gallaratese, campione di sci nautico per non vedenti, che da molti anni gareggia ai vertici di questa specialità. A Skarnes, in Norvegia, Cassioli ha confermato di essere un numero uno assoluto conquistando ben tre medaglie d’oro che portano così a quota 25 il computo totale della sua carriera nelle competizioni iridate.

Daniele ha infatti vinto il titolo nelle gare di figura, salto e combinata, un tris al quale vanno aggiunte le medaglie d’argento nello slalom (vittoria dell’americano Royal) e nella combinata assoluta. Ancora una volta il campione gallaratese è stato la punta di diamante di una spedizione azzurra che si è ben distinta, centrando in tutto nove medaglie grazie anche a Pietro De Maria (oro), Christian Lenthaler (argento) e Matteo Fanchini (due bronzi) come spiega il sito specializzato Handicapire.

Cassioli ha dovuto fare i conti con un infortunio a una costola sorto negli ultimi allenamenti, che ne ha condizionato la prestazione e lo ha costretto a un surplus di cure mediche e fisioterapiche. Lo sciatore nautico nato a Roma però, non si è perso d’animo e ha saputo far risuonare per tre volte l’inno di Mameli. Proprio Daniele ci racconterà tutto, della sua esperienza mondiale, nella prossima puntata di “Come siete strani voi che ci vedete”, la nuova rubrica che tiene su VareseNews, inaugurata proprio in questo mese di luglio, con l’articolo di presentazione della rassegna norvegese.