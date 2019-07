Integratori alimentari Salugea, il supporto naturale per la tutela del tuo benessere

Prevenzione e tutela del benessere sono le principali ragioni che spingono oltre 32 milioni di italiani al consumo di integratori alimentari. Un mercato che nel 2018 ha raggiunto un fatturato di 3,3 miliardi di euro, con il Belpaese al primo posto nella classifica europea per market share. A dirlo è una recente analisi di mercato condotta dal Censis, i cui dati sono stati presentati alla XX° Convention FederSalus, evento di riferimento per il settore degli integratori alimentari.

Sempre secondo i dati Censis, relativi al nostro mercato nazionale, le donne costituiscono il 60,5% dei consumatori di integratori alimentari. Il dato è significativo ma non sorprendente, considerando che la maggior parte dei produttori propone rimedi contro la cellulite e integratori antifame.

Salugea si smarca dalla concorrenza e per rispondere alle esigenze femminili ha messo a punto, oltre a preparati con finalità estetiche (come gli integratori antiaging e contro la cellulite), rimedi naturali per contrastare i disturbi della menopausa.

Il Programma Menopausa e Buonumore è il pacchetto di integratori per la menopausa che contrasta efficacemente vampate, sbalzi d’umore, irritabilità, disturbi del sonno e fame nervosa. Un sostegno naturale per ritrovare la vitalità e gestire serenamente la menopausa.

Alla base della produzione Salugea c’è il connubio tra innovazione e tradizione erboristica. L’Azienda propone integratori alimentari completamente naturali, realizzati con estratti secchi di piante ad alta titolazione e capsule vegetali. Sono studiati per alleviare e prevenire disturbi di vario genere, dai disturbi del sonno all’ipercolesterolemia. I preparati di Salugea non contengono conservanti, coloranti, additivi chimici o sintetici. Inoltre il contenuto di eccipienti (solo di origine naturale) è sempre entro il 5%, un valore estremamente ridotto.

L’offerta comprende prodotti per il rafforzamento delle difese immunitarie, integratori per il colesterolo, il benessere delle ossa e dell sistema circolatorio. In particolare, Liposan Forte è il preparato a base di Riso rosso fermentato, Crespino, Cardo mariano e Rosmarino che aiuta a normalizzare i livelli di colesterolo nel sangue. Secondo i dati di uno studio clinico (Capriotti F., Censani S. – Piante Medicinali vol. 15(4) 2016 ed. SIFIT), assumendolo per tre mesi, trigliceridi, colesterolo LDL e colesterolo totale si riducono del 20% circa.

Omega 3 Krill Oil è invece la risposta a chi cerca un integratore di Omega 3 ad alta efficacia. Contiene Omega 3 derivanti dall’olio di Krill antartico, che il nostro organismo assimila molto meglio di quelli contenuti nell’olio di pesce.

Tutti gli integratori Salugea sono commercializzati in flaconi di vetro scuro di grado farmaceutico, dotati di un sigillo di sicurezza riutilizzabile sotto il tappo. In questo modo è possibile conservare i preparati e mantenerne l’efficacia nel tempo, anche dopo l’apertura.

Oltre a offrire integratori alimentari completamente naturali, l’azienda promuove uno stile di vita sano, mirato alla tutela del benessere psico-fisico dell’individuo. Sul blog di Salugea (https://salugea.com/blog/) vengono forniti consigli e rimedi naturali per trattare disturbi di vario genere. Iscrivendosi alla newsletter l’utente ha accesso ad una nutrita selezione di e-book gratuiti.

