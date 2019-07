Intesa tra Regione e province: da Palazzo Lombardia 18milioni per le funzioni delegate

Sottoscritta oggi, a Palazzo Lombardia, l’Intesa tra Regione Lombardia, UPL (Unione Province lombarde) e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti locali e per l’esercizio delle loro funzioni. Presente, come delegato di Regione Lombardia, l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori.

Un’intesa che prevede 18 milioni di euro annui che Regione Lombardia conferisce alle Province a fronte della gestione delle funzioni delegate.

“Con questa Intesa – spiega Sertori – si intende confermare e rafforzare il supporto che Regione Lombardia ha finora assicurato alle Province ed alla Città Metropolitana, toccando aspetti riguardanti il personale, profili finanziari e linee di indirizzo sulle specifiche materie di competenza: protezione civile, vigilanza ittico-venatoria, turismo, politiche sociali, servizi portuali e politiche culturali, con esclusione, per quest’ultima, della Città metropolitana”.

L’assessore Sertori in questa occasione ha ribadito ai Presidenti delle Province lombarde il proprio impegno in relazione alla riforma delle Province che è all’ordine del giorno del tavolo nazionale coordinato dal Sottosegretario al Ministero dell’Interno Stefano Candiani. “L’intento – ha aggiunto Sertori – è quello di potenziare e rafforzare le Province, mettendole nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, ovvero presentare le istanze dei territori che rappresentano ed erogare servizi efficienti ed efficaci ai cittadini”.

Alla sottoscrizione sono intervenuti i Presidenti della Provincia di Pavia e di Upl Vittorio Poma, i Presidenti Gianfranco Gafforelli (Bergamo), Fiorenzo Bongiasca (Como), Claudio Usuelli (Lecco), Elio Moretti (Sondrio), i Vicepresidenti Rosolino Azzali (Cremona), Concettina Monguzzi (Monza e Brianza), Alessandro Fagioli (Varese), i Consiglieri delegati Antonio Bazzani (Brescia), Francesca Zaltieri (Mantova), Mauro Salvalaglio (Lodi), il Direttore Upl Dario Rigamonti.