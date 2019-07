Investita in viale Verbano, grave una donna di 68 anni

(immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina a Gavirate.

Poco prima delle 9, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 68 anni è stata investita da un’auto in viale Verbano. Nell’incidente coinvolte anche una seconda vettura e una ragazza di 21 anni.

Sul posto due ambulanze e l’auto medica, oltre alla Polizia locale di Gavirate che ha effettuato i rilievi.

La 68enne ha riportato ferite molto gravi, ed è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese. Ferite lievi e stato di choc per la 21enne, medicata all’Ospedale di Cittiglio.