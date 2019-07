Jazz, Pro Patria, caccia ai tesori. Il giovedì in centro è una grande festa

Torna puntuale anche questo giovedì l’appuntamento con Vieni in centro il Giovedì sera, nell’ambito di Busto Estate: il programma del 18 luglio vedrà vie e piazze piene per eventi musicali e sportivi organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con numerose realtà del territorio.

E, come sempre, non mancherà la possibilità di fare shopping sotto le stelle.

Alle ore 21.00 nel cortile del palazzo municipale si terrà un concerto della rassegna JazzAltro: protagonisti della serata saranno la cantante brasiliana Heloisa Laurenço accompagnata dai musicisti Jacopo Jacopetti, Marco Ponchiroli, Paolo Andriolo e Enzo Zilli. L’ingresso è libero e gratuito.

Alle ore 20.30 in piazza San Giovanni appuntamento con la “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni pronti a scoprire i tesori nascosti tra i negozi e le bellezze architettoniche nel cuore della città.

Sempre in piazza San Giovanni, alle 21.00, l’Aurora Pro Patria 1919, in collaborazione con Agesp Energia, presenterà la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019 – 2020.

In piazza Vittorio Emanuele II, alle 21.00, è in programma la manifestazione cinofila “Show dog dance”, a cura dell’associazione The dog revolution e Semper Fidelis.

Piazza Santa Maria alle 21.30 farà da cornice al concerto dei Tymanfaya che proporranno il loro repertorio di musica rock.