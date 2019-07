La casa di Lucio fontana aperta per presentare la nuova associazione

Comabbio è il luogo dove Lucio Fontana amava trascorrere alcuni periodi dell’anno, dove ha scelto di vivere gli ultimi mesi della sua vita, dove è sepolto e dove ancora oggi è conservato il suo atelier, nella casa di famiglia ora di proprietà degli eredi della moglie Teresita.

Casa Fontana, oltre a esserne sede, è anche un luogo simbolico per “Il borgo di Lucio Fontana”, associazione culturale nata dal desiderio di stimolare l’amore per musica, letteratura, pittura, teatro e l’arte in genere, ma anche per mantenere viva la memoria del grande artista a Comabbio.

“Il borgo di Lucio Fontana” ha quindi scelto casa Fontana come luogo dove festeggiare la nascita dell’associazione sabato 13 luglio. A partire dalle 20, si potrà visitare l’atelier comabbiese dell’artista in Via Lucio Fontana 450 e scoprirne alcuni segreti grazie a una breve introduzione del critico d’arte Luca Pietro Nicoletti.

Alla visita seguirà il brindisi a cura de “La Cappuccina” e il concerto jazz del gruppo Giulia Leni Quartet. Per l’occasione l’ambiente sarà illuminato dalle istallazioni della Davide Groppi s.r.l., ispirate alla struttura al neon realizzata da Lucio Fontana esposta al museo del Novecento di Milano.

Durante la serata i soci coglieranno l’occasione per illustrare le iniziative in programma dell’associazione