La classe di mandolino del Conservatorio di Milano si esibisce a Busto Arsizio

Gli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi” promossi dai Mandolinisti Bustesi nell’ambito di Busto Estate proseguono sabato 13 luglio con i giovani musicisti del dipartimento di strumenti a corda del Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Continua infatti l’importante collaborazione con la prestigiosa istituzione musicale milanese: alle 18 la Casa della Musica – villa Ottolini-Tosi ospiterà tre musicisti che stanno studiando sotto la guida del maestro Ugo Orlandi.

Il trio si esibirà in un concerto molto avvincente perché propone un genere che, soprattutto nel XVII e XVIII secolo, è stato fondamentale per l’evoluzione della musica strumentale europea: la sonata a tre.

In questo genere musicale si trovano molte delle opere classiche per strumenti a pizzico; perciò il programma propone proprio questo stile, non mancheranno però anche brani a due mandolini e mandolino e basso. Le musiche scelte per questo interessante scorcio musicale settecentesco sono di Emanuele Barbella, Giacomo Merchi e Johann Konrad Shlick.

Al termine del concerto i Mandolinisti Bustesi saranno lieti di offrire un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti. Ingresso libero e gratuito.