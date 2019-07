La Commissione Europea pronta a muoversi con gli Usa per difendere Air Italy

Ogni azione per limitare i diritti di volo di Air Italy costituirebbe una violazione grave. L’avvertimento al governo Usa arriva dalla Commissione Europea: la compagnia aerea di base a Malpensa è nel mirino delle concorrenti americane per le sue relazioni su New York, Miami, San Francisco e Los Angeles.

Come riporta il Financial Times, Henrik Hololei, direttore generale trasporti della Commissione della UE, ha messo in guardia Manisha Singh, del Dipartimento di Stato, dicendo che l’Unione è pronta a compiere “tutti i passi necessari” per difendere i diritti della compagnia italiana: “Qualsiasi misura volta a limitare o interrompere i diritti di Air Italy di servire gli Stati Uniti costituirebbe una violazione chiara e grave dell’ATA. Tale azione non avrebbe precedenti e metterebbe in discussione i principi fondamentali”

Le compagnie Usa contestano i voli Air Italy come prosecuzione dei collegamenti da parte di Qatar Airways, vero obbiettivo dei vettori americani. Air Italy, dal canto suo, ha sempre contestato questa lettura: la compagnia, controllata da Qatar Airways, ha sempre sottolineato che i due vettori ad oggi non hanno neppure un accordo di code share.