La Festa di Sant’Eusebio parte a luglio ed è sempre più ricca di eventi

La Festa di Sant’Eusebio anche quest’anno parte in anticipo.

Tre sabati per cenare insieme a luglio prima della tradizionale manifestazione del 31 luglio/1 agosto, con gli attesissimi fuochi d’artificio a fare da coronamento alla serata.

Si parte sabato 6 luglio dalle 19.30 a Sant’Eusebio con la prima cena in salsa spagnola con menù a base di paella e sangria. I due appuntamenti successivi saranno sabato 13 e sabato 20 luglio. Il 13 è anche il giorno giusto per ritirare le coccarde che coloreranno Casciago in vista della festa patronale: si possono ritirare sul piazzale della chiesa dalle 9 alle 12 (il comitato organizzatori le esporrà nelle vie principali del paese con l’aiuto dei volontari, per le altre vie l’esposizione è a discrezione delle singole famiglie).

Domenica 28 luglio si replica l’esperienza del “Sentiero di sant’Eusebio”, il tour tra le parrocchie e i luoghi della Comunità Pastorale: partenza alle 16 dalla chiesa di SS. Agostino e Monica di Casciago, tappa alle 16.30 alla chiesa di Luvinate, alle 17 ristoro alla chiesa dei Cassini, alle 17.30 passaggio alla chiesa di Barasso, alle 18.30 si risale verso la chiesa di Morosolo e arrivo a seguire a Sant’Eusebio con il “Piatto del pellegrino”. In caso di maltempo le serate di luglio e il cammino saranno sospesi. Sempre a luglio, lunedì 29, è organizzata la visita al Duomo di Milano e a seguire alla chiesa di SS Giovanni e Giacomo: partenza alle 7.30 da Casciago in treno, pranzo al sacco, iscrizioni in segreteria.

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto sono i giorni clou della festa di Sant’Eusebio. Mercoledì alle 9 dal duomo di Vercelli parte la fiaccola che accenderà il pallone votivo segno del martirio alle 20.45, dopo la messa: per iscriversi alla fiaccolata c’è il format online sul sito della Comunità Pastorale.

Giovedì, dopo le messe alle 6, 7, 8 e 9 del mattino, appuntamento alle 10.30 con la celebrazione presieduta dal Vicario Episcopale della zona di Varese Monsignor Giuseppe Vegezzi con don Emilio Rimoldi, nuovo parroco della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio e saluto di don Norberto Brigatti, che dopo 11 anni lascerà Casciago per Segrate.

Alle 16 tradizionale appuntamento con il corteo e l’incanto delle barelle, alle 21 il rosario e alle 23 lo spettacolo pirotecnico. Sia mercoledì che giovedì sarà aperta la pesca di beneficenza e il ricco banco gastronomico.

Venerdì 2 agosto alle 20.45 la santa Messa per i defunti in parrocchia.