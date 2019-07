La Juve sbarca a Gavirate: l’accordo per la scuola calcio è realtà

Ci sarà una piccola deroga a favore del bianconero per il Gavirate Calcio, tradizionalmente legato ai colori rossoblu. Non sulla maglia, quella non si tocca, ma nella filosofia del club: dal 1° di luglio infatti, la società varesotta si è legata ufficialmente alla Juventus per quanto riguarda l’attività della propria scuola calcio. Un accordo annunciato nei giorni scorsi e ratificato quest’oggi – sabato 6 – nella sala comunale di piazzale De Gasperi con la presenza del responsabile della gestione organizzativa del settore giovanile della Juve, Paolo Morganti.

«Un accordo mirato innanzitutto al calcio giocato, con la preparazione continua degli allenatori in modo da mettere i ragazzi nelle migliori condizioni di giocare, di imparare, di formarsi – spiega Morganti – così a Gavirate arriveranno i nostri tecnici a visionare il lavoro, mentre ospiteremo a Torino gli allenatori locali in modo che si possano confrontare con i loro omologhi provenienti da tutta Italia. E poi i ragazzi di Gavirate parteciperanno al nostro torneo annuale a Vinovo, momento molto bello e importante per incontrare i coetanei che stanno seguendo il medesimo percorso».

Sono 8.500 i tesserati che fanno parte del progetto nazionale della Juve, con 27 centri (8 dei quali in Piemonte): un numero ristretto e selezionato come sottolinea il presidente del Gavirate, Massimo Foghinazzi. «Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento nel mondo del calcio giovanile in provincia: siamo orgogliosi per la fiducia che la Juventus ci ha accordato, perché questo tipo di collaborazioni vengono decise dopo un attento percorso di scelta. Per il Gavirate, quello odierno, è un nuovo punto di partenza; vogliamo andare avanti con la stessa determinazione che tanta gente ha messo per arrivare all’accordo con la Juve». Foghinazzi non si sottrae a una risposta non scontata, quella che tira in ballo – senza citarla – la Varesina, diventata in questi anni una vera superpotenza nel calcio dei talenti in erba. «Bello che sul territorio ci siano altri competitor che si sono dimostrati bravi e preparati. La nostra non è una corsa contro qualcuno, perché c’è spazio per tante realtà: a noi interessa crescere come stiamo già facendo».

Foghinazzi cita i numeri: «Il Gavirate quest’anno ha tesserato circa 360 atleti, se comprendiamo la prima squadra (che milita in Promozione ndr), con un incremento di 110 unità rispetto alla stagione precedente. Da due anni collaboriamo in maniera ufficiosa con la Juve proprio nell’ottica di diventare partner ufficiali e crediamo che con il nuovo accordo la nostra società possa diventare sempre più grande. Noi siamo pronti». Per questo motivo i rossoblu estenderanno parte dell’attività agonistica su campi limitrofi: «Siamo orientati a lasciare la Scuola Calcio a Gavirate, sui campi principali, perché i nostri bambini hanno la precedenza: è possibile che le squadre agonistiche vadano ad allenarsi in altre strutture, ma la nostra intenzione è quella di mantenerli sempre nei pressi di Gavirate, senza costringere nessuno a fare troppi chilometri».

A “benedire” la stretta di mano tra bianconeri e rossoblu, anche il vicesindaco Massimo Parola, che è anche assessore allo sport del Comune. «Abbiamo messo a disposizione questa sala perché è bello che il Gavirate porti in città una società della caratura della Juventus, una delle organizzazioni sportive più importanti d’Europa. È un accordo che fa crescere il nostro territorio e che mantiene anche una valenza sociale, visto che va a migliorare le proposta sportiva per bambini e ragazzi». E, al momento dei saluti, Parola si congeda chiedendo quel che è la speranza di tutti: «Ci piacerebbe davvero poter accogliere, un giorno, tra noi anche qualche grande campione della Juve: lo speriamo davvero».