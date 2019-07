La lite in famiglia sfugge di mano: padre, madre e figlia finiscono al Pronto Soccorso

Padre, madre e figlia litigano così animatamente da procurarsi contusioni ed escoriazioni. La violenta lite in famiglia è accaduta ieri, lunedì 30 luglio, a Parabiago.

La notizia è raccontata da LegnanoNews che riporta come un 46enne con la compagna di 45 anni e la figlia maggiorenne, per futili motivi, hanno iniziato a discutere. Poi la situazione è degenerata ed è apparsa così grave che i carabinieri della Stazione di Parabiago sono intervenuti con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano.

Alll’arrivo dei militari i tre litiganti si erano già calmati. In casa sono stati trovati oggetti a terra, a conferma dello stato di confusione generale. Genitori e figlia sono stati condotti in pronto soccorso in quanto presentavano lividi ed escoriazioni.