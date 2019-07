La nuova centrale della Futura Giovani è l’azzurrina Benedetta Sartori

Da Busto a Busto per lasciare il segno anche nei campionati principali: Benedetta Sartori, centrale di bellissime speranze, è una nuova giocatrice della Futura Volley Giovani che si appresta a sbarcare in A2 e arriva dal vivaio della Uyba con la quale si è messa in luce nelle categorie giovanili con tanto di chiamate in azzurro.

Diciotto anni compiuti ad aprile, Sartori ha iniziato a giocare alla Focol Legnano ma è stata portata in viale Gabardi da Matteo Lucchini che ora sarà il suo primo tecnico a livello senior nazionale. Alla Uyba, Benedetta – che è alta 1,90 – è diventata presto una delle giocatrici principali e nel 2018 ha trascinato le compagne alle finali nazionali dove ha vinto il bronzo, dopo aver conquistato il titolo provinciale e aver esordito in B2.

Risultati che hanno aperto a Sartori le porte di Casa Italia: chiamata dalla Nazionale agli Europei U19 disputati in Albania, la neo-cocca ha conquistato una scintillante medaglia d’oro dopo aver battuto la Turchia in semifinale e la Russia (in rimonta) nel match per il titolo. Il rapporto con l’azzurro è proseguito anche quest’anno con la convocazione per il collegiale under 20 tenutosi a Milano che ha quindi preceduto il passaggio dalla Uyba alla FVG che, con lei, inizia a costruire anche il reparto delle centrali.