La nuova edizione del Varese Gospel Festival parte dal Sacro Monte

Torna a Varese dal 19 al 21 luglio la 21° edizione del Varese Gospel Festival. Un appuntamento in grado di richiamare un grande pubblico di appassionati da tutta la Lombardia e rendere per qualche giorno Varese la capitale di questo strepitoso genere. E’ dal 1999, infatti, che Varese Gospel Festival presenta cori gospel provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, consentendo un proficuo scambio artistico e permettendo così agli amanti della musica gospel di conoscere ed ascoltare artisti eccezionali, trasformando il festival da appuntamento riconosciuto a livello cittadino ad evento musicale di valore.

E anche quest’anno non mancherà una star d’eccellenza. Da Kansas City (USA) Isaac Cates sarà l’ospite d’eccezione di questa edizione. Magnifica voce gospel, nonché acclamato direttore e compositore sarà accompagnato dal Greensleeves Gospel Choir diretto da Fausto Caravati.

Aprirà questa edizione il tradizionale Workshop Gospel (sabato 20 luglio) pensato per tutti coloro che vogliono perfezionare la loro preparazione o semplicemente avvicinarsi per la prima volta a questo tipo di canto corale. Durante il seminario verranno preparati brani che saranno eseguiti in un concerto congiunto la sera stessa presso i Giardini Estensi (20 luglio) da tutti i partecipanti. Lo stesso repertorio verrà proposto da Isaac nella chiesa cittadina di S. Vittore domenica 21 luglio alle ore 11.30.

Prevendita Biglietti: https://www.ciaotickets.com/biglietti/varese-gospel-festival

Programma

DOMENICA 14 LUGLIO

ore 11.00, Santuario S. Maria del Monte

Messa Gospel – A seguire consigliamo di scoprire Casa Museo Pogliaghi, e da qui le altre perle del Sacro Monte, tra cui la segretissima Cripta.

SABATO 20 LUGLIO

ore 10.00-16.00 Teatro Santuccio, via Sacco 10 Varese

Workshop con Isaac Cates: per tutti coloro che cantano gospel e che vorrebbero provare a farlo, una giornata di canto con ISAAC CATES (USA)

ore 21.00 Giardini Estensi

Concerto con Voices of Heaven Gospel Choir & Gospel Lab

DOMENICA 21 LUGLIO

ore 11.30 – Basilica di S. Vittore

Gospel Mass

ore 21.00 Giardini Estensi

Concerto con Isaac Cates & Greensleeves Gospel Choir