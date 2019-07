La serata del Pd sul lago fa infuriare il leghista Monti: “Tra i relatori manca la Regione”

La serata di approfondimento sul piano di risanamento del Lago di Varese organizzata dal Partito democratico alla festa dell’Unità alla Schiranna di Varese non va già al consigliere regionale leghista Emanuele Monti.

Venerdì sera, alle 21, all’interno dell’area feste sarà ospitato un incontro che coinvolge sindaci e associazioni per parlerà dell’accordo quadro di sviluppo territoriale siglato da tutti gli enti che stanno partecipando al percorso di risanamento del lago, Regione Lombardia in testa.

“Il lavoro che stiamo portando avanti come Regione – dice Monti – vede in prima linea, oltre al sottoscritto e al Presidente Fontana, l’Assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, il quale ha risposto prontamente alla richiesta venuta dal Consiglio regionale, dopo il voto sul mio emendamento, ed è quindi predisposto in tempi record la bozza dell’Accordo quadro. Accordo che è stato poi presentato direttamente sul territorio, coinvolgendo tutti gli amministratori dei comuni rivieraschi, senza nessuna divisione politica. Il risanamento e la salvaguardia del nostro lago è una battaglia di tutti i cittadini e quindi di tutta la politica senza divisioni ideologiche”

Sull’appuntamento alla Schiranna Monti conclude: «Non pretendevo certo di essere invitato io, ma quantomeno l’Assessore Cattaneo, per il suo ruolo nell’esecutivo regionale, sarebbe stato la persona ideale».