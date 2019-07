La squadra di danza di Samarate vola agli Europei

I campionati nazionali si sono appena conclusi ma il team della scuola di danza Lola Dance di Samarate, dopo aver ottenuto il terzo posto, pensa già a quelli europei per cui si è classificato.

Le gare saranno a Malta, nel 2020, e Kassandra Airoldi, Nicole Bonavita, Silvia Bordoni, Elena Cagnoni, Victoria Carù, Giorgia Castiglioni, Erika Esposito, Gianluca Frate, Sheyla Gashi, Aurora Gjonaj, Sara Kola, Martina Mattiazzi, Viola Parisi, Giulia Ruocco e Giulia Sabbatini – allievi del corso avanzato e dell’avanzato junior – insieme all’insegnante Loriana Strazzieri sono molto fieri di rappresentare l’Italia a livello europeo, obiettivo raggiunto grazie al loro impegno.

«Nel corso di quest’esperienza le emozioni provate sono state molto forti: in primo luogo l’ansia e l’agitazione per l’esibizione, poi l’adrenalina ed il desiderio di mostrare il duro lavoro fatto nel corso dell’anno», racconta Loriana Strazzieri. Niente, però, è comparabile, secondo l’insegnante, alla gioia e all’orgoglio di essere arrivati terzi al campionato italiano, «e di essere ripresi dalle telecamere che trasmetteranno il tutto in televisione. Preparatevi a tifare per loro».

Nel frattempo, tutto il team sarà a Verghera per la notte bianca del 20 luglio: chi vorrà potrà ammirare la bravura del gruppo.