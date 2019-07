La Voce del Mare festeggia i suoi primi 25 anni

Ai primi posti del vasto e multiforme panorama della ristorazione varesina si inserisce il ristorante La Voce del Mare di via Piave 18 ad Azzate che, come ama dire il suo titolare, “fa anche la pizza”.

Il nome evoca sapori marini, di scogliere e spiagge, paesaggi e piatti che rimandano a sottofondi di onde e risacche, profumi di salsedine e pitosfori.

Emilio D’Andrea gestisce il locale insieme alla moglie Anna, che cura la cucina, da 25 anni esatti. Un quarto di secolo dedicato alla buona tavola, con un impegno di grande professionalità, sia in sala sia ai fornelli. Nulla è lasciato al caso e tutta la clientela, sia quella d’abitudine che quella di passaggio, non esita a riconoscere la qualità del cibo e del servizio.

Domenica 7 luglio Emilio e Anna festeggeranno le “nozze d’argento” del loro locale con una serie di iniziative e di omaggi. Bollicine e entrée offerte a tutti, con la presenza di un ostricaio e di un musicista, in una serata che vuole rispecchiare la tradizione dell’attività del ristorante.

Scuola culinaria del Salernitano e della Costiera, luoghi che hanno dato fior fiore di ristoratori e chef alla cucina italiana. Scuola affinata con gli anni grazie a dedizione e attenzione ai particolari, mettendo tutto l’impegno sia quando si prepara un’aragosta o un astice, che quando si preparano gli impasti per una margherita o un quattro stagioni.

A La Voce del Mare, titolari e staff lavorano tutti per soddisfare il cliente, che il più delle volte viene travolto dall’esuberanza di Emilio, che tra una portata e l’altra è capace di intrattenere i suoi ospiti con battute e racconti di vita vissuta. Un valore aggiunto, se vogliamo, che allieta la sosta tra le tovaglie immacolate e le grandi riproduzione dei quadri di Van Gogh, nel giardino estivo e nelle due sale, in un’atmosfera rara e allegra, che impreziosisce ulteriormente le proposte della cucina. Per dirla come le più autorevoli guide culinarie, La Voce del Mare vale il viaggio. Scusate se è poco.

La Voce del Mare

via Piave, 18 – Azzate

Tel. 0332 890470