Latinfiexpo piace sempre: “Già superate le 120.000 presenze”

La 5a edizione di LatinFiexpo, giunta oltre la metà del suo percorso, conquista anche quest’anno migliaia di persone. La manifestazione patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, esce ormai dai confini territoriali e si configura come un vero e proprio appuntamento di respiro nazionale, mantenendo il trend positivo dello scorso anno.

Ad oggi sono oltre 120.000 i visitatori che, nonostante le condizioni climatiche non sempre favorevoli, hanno partecipato e si sono divertiti, confermando il successo e dimostrando il pieno apprezzamento dello spirito dell’iniziativa.

LatinFiexpo si conferma quindi come uno degli eventi più importanti in ambito Latinoamericano e non solo, aperto ai giovani e alle famiglie, e con spazi dedicati alla cultura, al divertimento, alla gastronomia ed ovviamente alla danza. La kermesse andrà avanti tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 19.30 alle 2.30 fino al 31 agosto prossimo.