L’Autogrill degli uccellini alla Festa d’Estate del Giusto INperfetto

Due giorni di iniziative per la Festa d’Estate promossa dal mercato bio e solidale del Giusto INperfetto nel fine settimana tra sabato 6 e domenica 7 luglio a Castello Cabiaglio.

La festa inizierà sabato sera alle ore 20 all’insegna del gioco e del divertimento per grandi e piccini con un invasione di giochi in scatola e subbuteo, con tanti tavoli lungo la via Roma per sperimentare le proprie abilità, allietati dalle postazioni itineranti di Gelandando e Birrificio Rebel.

Il mercatino vero e proprio invece aprirà domenica mattina alle ore 10 per le vie del paese con tanti banche ricchi di prodotti ortofrutticoli a chilometro zero e artigianato etico, mentre per tutto il giorno i bambini potranno sperimentare in tutta sicurezza la palestra di arrampicata all’aperto allestita per l’occasione.

Due gli spettacoli in programma domenica a partire dal concerto in mattinata dalle 11.45, del gruppo musicale Aias (Associazione italiana assistenza spastici – sezione di Varese).

Partirà invece alle ore 16.15 dalla chiesa di S. Appiano lo spettacolo itinerante “L’autogrill degli Uccellini”, sulle straordinarie avventure di un aspirante ornitologo, liberamente ispirato a libro “Storie del bosco antico” dell’alpinista Mauro Corona. Lo spettacolo, a cura del Teatro del Sole e realizzato grazie alla collaborazione del Parco Regionale del Campo dei Fiori, permette ai bambini di immedesimarsi nella vita degli uccelli migratori di cui racconta le storie. Uccelli che arrivano, fanno il nido, si fermano un po’ e poi ripartono, lasciando però nei nidi le loro storie, delle lettere, dei semini o un ricordo di viaggio.

La manifestazione è promossa dalla Comunità di Castello Cabiaglio e dalla cooperativa Stone e il ricavato andrà a favore del Centro socio educativo “L’aurora”, che da più di 10 anni si occupa di costruire una speranza per i ragazzi disabili e le loro famiglie.

Sarà inoltre possibile conoscere ed iscriversi all’associazione “Amici id Franco”.

Per maggiori informazioni giustoinperfetto@gmail.com oppure 339 8854846.