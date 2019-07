Il lavoro nelle Pmi in provincia è giovane, a tempo indeterminato e in crescita

Quello presentato nella giornata di martedì 30 luglio è l’osservatorio trimestrale del mercato del lavoro di Confartigianato imprese Varese.

Il periodo preso a riferimento è compreso tra luglio 2018 e giugno 2019. Il campione in base al quale sono state elaborate le statistiche è dato da 1.527 aziende per un totale di 9.453 lavoratori, tra dipendenti e collaboratori. I comparti produttivi maggiormente rappresentati sono meccanica di produzione – 267 aziende e 2.499 lavoratori – edilizia, 332 aziende e 1.602 lavoratori e “Altri servizi alla persona e alle imprese”, per un totale di 145 aziende e 906 lavoratori.

Il campione preso a riferimento comprende le aziende per le quali l’associazione ha elaborato i cedolini paga mensili dal luglio 2018 al giugno 2019. «Sono analisi con un alto indice di affidabilità – ha concluso Di Martino – sia per il numero di lavoratori presi a riferimento, circa 9000, sia per il fatto che i dati provengono non da interviste telefoniche, come spesso si usa fare, ma dai dati provenienti dai cedolini paga direttamente elaborati da Confartigianato Imprese Varese»