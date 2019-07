Le “Frecce Tricolori” svizzere sbagliano festa

C’è chi si è goduto uno spettacolo inaspettato e chi ha aspettato invano. È successo sabato in Svizzera dove la Patrouille Suisse ha sbagliato festa sulla quale effettuare il suo show.

I Tiger erano attesi a Langenbruck, nel cantone di Basilea Campagna, dove avrebbero dovuto tenere uno spettacolo alla cerimonia di commemorazione per il centenario della morte di Oskar Bider. Peccato che sulla rotta seguita dalla pattuglia acrobatica ci fosse il comune di Mümliswil-Ramiswil dove si stava svolgendo l’affollatissimo Festival Jodel della Svizzera nordoccidentale. Ed è proprio vedendo le tensostruttre e la vasta area occupata da questo festival che i piloti hanno pensato di essere arrivati a destinazione e lo show aereo è incominciato.

Il portavoce dell’esercito Daniel Reist –scrive RSI.ch– conferma l’accaduto imputandolo a “circostanze sfortunate” e cioè al fatto che “Tra Mümliswil-Ramiswil e Langenbruck ci sono solo pochi chilometri in linea d’aria. In volo è stata notata la grande area del festival con un tendone e la pattuglia l’ha sorvolata pensando che fosse il posto giusto”. Il portavoce dell’esercito ha assicurato che un simile errore da parte dei piloti non potrebbe verificarsi in caso di emergenza poiché “in quei casi non si vola a vista”.

Nel frattempo per chi volesse assistere agli air-show delle Frecce Tricolori nostrane cliccando qui potete trovare tutti gli appuntamenti della stagione con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.