Le “palette gialle” che fanno da guida ai lavoratori di Linate trasferiti a Malpensa

“Passenger help”, ma anche apposite “guide” per i lavoratori. Sono le figure attivate per questi primi giorni di trasferimenti da Linate a Malpensa.

Sono 700 al giorno i lavoratori di Linate (Sea, Airport Handling e altre società) che arrivano a Malpensa per lavorare ogni giorno, in questi tre mesi di “bridge”.

Per guidarli in questi primi giorni ci sono apposite squadre con maglietta Sea e palette giallo fosforescente. «Siamo una trentina, distaccati dall’ufficio personale» spiegano. Sette-otto per squadra, presidiano i quattro turni di cambio personale, che appunto coinvolgono 700 lavoratori al giorno (1300 complessivamente).

Il servizio di accompagnamento sarà garantito per quindici giorni, fino a che i lavoratori si saranno “acclimatati” a Malpensa.

I sindacati confederali hanno concluso con Sea un accordo complessivo sul trattamento dei lavoratori trasferiti da Linate a Malpensa. Non c’è stato alcun accordo invece con Airport Handling (ex Sea Handling), il maggiore operatore handler in aeroporto: per questo i confederali (con Ugl) hanno scioperato nella giornata di venerdì 26 luglio.