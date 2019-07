Le tradizioni della montagna: la festa all’Alpone di Curiglia

A tutti gli appassionati della montagna si ricorda che domenica 4 agosto si svolgerà nello splendido anfiteatro dell’alpeggio in località Alpone di Curiglia a quota 1200m la tradizionale Festa della Montagna organizzata dagli “Amici dell’Alpone” con la collaborazione dl CAI Luino.

Scorci panoramici fantastici, grandi polente cotte al fuoco di legna da abbinare ai piatti della tradizione

delle Valli del Luinese, luganighe, spezzatino, zola e toma nostrana, semplici ingredienti per una festa che da anni riscuote grandi consensi l’alpeggio si può raggiungere seguendo da Luino la strada per Curiglia fino alle località di Pradecolo o Curiglia. Poi solo a piedi da Pradecolo in circa h 1.15- Per tutti gli appassionati è questo un grande appuntamento da non perdere.

Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it