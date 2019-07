I Lodus Quartet in concerto alla Chiesa San Carlo

Interessante concerto della rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello in programma sabato 27 Luglio alle ore 21 presso la Chiesa di S. Carlo a Grantola.

Nella suggestiva chiesa di S. Carlo, edificio di culto voluto da San Carlo Borromeo e ultimato nel 1634, si esibirà il Ludus Quartet, un quartetto d’archi classico, con un programma altrettanto classico. La chiesa venne utilizzata per dire messa fino al 1965, quando venne sconsacrata per realizzare la nuova chiesa parrocchiale.

Nato nel 2001 dalla passione in comune di 4 strumentisti di potersi dedicare ad un repertorio cameristico di altissimo livello, il Ludus Quartet si è perfezionato con il M° Alberto Martini a Verona e ha frequentato il Corso di Perfezione Quartettistica sotto la guida dei M° Piero Farulli e Andrea Nannoni a Firenze presso la Scuola di Musica di Fiesole. Ha partecipato all’ Accademia Europea del Quartetto a Fiesole (Fi), immerso in un continuo dialogo cameristico con grandi Quartettisti come Hatto Beyerle (Quartetto Alban Berg), Norbert Brainin (Amadeus Quartet), Milan Skampa (Quartetto Smetana) e Piero Farulli (Quartetto Italiano). Nel 2014 incide un disco con il quartetto d’archi n°3 op.7 di Fr.A.Hoffmeister (inedito). Dopo l’idoneità per la finale al Concorso Nazionale “Luigi Nono” (To) ha ottenuto i seguenti premi: 2. Premio al Concorso Internazionale “Marco Fiorindo” a Nichelino (Torino) nel 2006; 1.Premio e un Premio Speciale nel Concorso Nazionale “Rospigliosi” a Lamporecchio (Pistoia) in aprile 2006. Collabora con musicisti ospiti per poter proporre anche formazioni cameristiche come il Duo, Quintetto e Sestetto. Il repertorio comprende Quartetti che spaziano dal periodo classico a quello moderno. Il programma di questa sera prevede quartetti di Telemann, Giardini, Stamitz, per fi- nire con un alcuni canti armeni e il quartetto n.1 incompiuto, di Rachmaninov.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. Info: suonieluoghi@gmail.com cell. · 347 5987971 – 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi www.cmpiambello.it. ww.vallidelverbano.va.it.