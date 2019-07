Londra, Amsterdam, Parigi e il mare: le destinazioni Easyjet preferite da Malpensa

Non solo mare, ma anche capitali europee. Sono queste le previsioni per il mese di agosto di easyJet, relativamente alle destinazioni preferite dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, base principale della Compagnia nel nostro Paese e seconda nell’Europa continentale dopo Berlino Tegel.

Coloro che sceglieranno l’aeroporto lombardo per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze con il vettore inglese, infatti, si divideranno tra capitali europee e località di mare: se da una parte un gran numero di passeggeri volerà verso le ‘evergreen’ Londra (oltre 80 mila posti disponibili da/per Gatwick), Amsterdam (oltre 38 mila posti disponibili) e Parigi (oltre 35 mila posti disponibili), dall’altra Olbia e Catania saranno le destinazioni preferite da chi vorrà rilassarsi tra mare e spiagge: la compagnia metterà a disposizione un’offerta di oltre 50 mila posti verso ciascuna nel corso del mese.

EasyJet ad agosto metterà a disposizione dall’aeroporto lombardo un totale di oltre 860 mila posti, mentre la giornata di massimo traffico sarà il 19 agosto, quando verranno operati 168 voli per un totale di più di 29 mila posti disponibili. La rotta più trafficata nel corso del mese sarà la Milano Malpensa – Londra Gatwick.