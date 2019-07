Malore per una signora, i vigili del fuoco intervengono con il gommone

(Foto di repertorio)

Pomeriggio movimentato a Ispra, dove una donna di 63 anni è stata colta da un malore mentre stava passando del tempo sulle rive del lago Maggiore.

La posizione nella quale si trovava la signora, probabilmente una caletta, era però irraggiungibile dai sanitari con l’ambulanza.

Sono così intervenuti i vigili del fuoco con il gommone, raggiungendo la donna, caricandola sul toboga e portandola al porticciolo di Ispra, dove i sanitari la stavano aspettando per prestarle le cure mediche.

La donna è stata poi trasportata in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.