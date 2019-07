Manuela Maffioli rappresenterà di Busto al tavolo contro la violenza sulle donne

Sarà Manuela Maffioli a rappresentare il Comune di Busto Arsizio nell’ambito del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne istituito di recente dalla Regione Lombardia. Lo ha deciso il sindaco Emanuele Antonelli, che nei giorni scorsi ha comunicato il nominativo dell’assessore a Identità, Cultura e Commercio all’Assessorato regionale alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità.

L’assessore parteciperà alla prima riunione del Tavolo, in programma lunedì 22 luglio a Palazzo Lombardia. Tra i punti all’ordine del giorno, un aggiornamento sulle iniziative in corso per le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne in Regione Lombardia e l’ l’impostazione del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e il contrasto alla violenza 2020/2023.

L’assessore Maffioli rappresenterà l’Amministrazione comunale al Tavolo fino a quando non verrà nominato il nuovo assessore all’inclusione sociale, cui completerà poi il ruolo.