Martinenghi, Castiglioni e Scalia pronti per l’avventura Mondiale

(Foto Federnuoto.it)

Il mondo del nuoto è tutto in Corea del Sud, più precisamente a Gwangju dove si stanno svolgendo i Mondiali. Dopo il fondo, i tuffi e il sincronizzato, è tempo di vasca con le prime batterie che andranno in scena nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 luglio.

Saranno tre i nuotatori che porteranno in Corea del Sud la bandiera varesotta: l’azzatese Nicolò Martinenghi, la bustocca Arianna Castiglioni e Silvia Scalia, nata a Lecco ma trasferitasi a Busto Arsizio.

Il primo a scendere in vasca sarà Martinenghi, impegnato nelle batterie dei 100 rana nella notte italiana tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Domenica in programma anche le semifinali, mentre la finale è prevista per lunedì 22. L’azzatese del Nuoto Club Brebbia e Fiamme Oro sarà poi impegnato anche nei 50 rana, con le batterie e le semifinali martedì 23 e la finale il 24 luglio.

Lunedì 22 scenderà in vasca anche Arianna Castiglioni, impegnata nei 100 rana. Per lei batterie e semifinali il lunedì, martedì la finale.

Silvia Scalia nuoterà nei 50 e nei 100 dorso. Prima gara in programma il 100, con lunedì 22 batterie e semifinali, martedì 23 la finale. Il programma dei 50 dorso la vedrà impegnata mercoledì 24 luglio nelle batterie e nelle semifinali, giovedì invece le finali.

