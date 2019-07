Mary Poppins e Alpha nel cortile del Circolo familiare

Un proiettore, tante sedie tutte in fila e il venerdì sera cortile del Circolo di Carnago diventa un’arena all’aperto dedicata alle famiglie. Due i film proposti per altrettante tappe della rassegna di “Esterno notte“: il film americano “Alpha – Un’amicizia forte come la vita” in programma per venerdì 26 luglio alle ore 21 30 e poi il 2 agosto, alla stessa ora “Il ritorno di Mary Poppins” di Rob Marshall.

Quello di “Alpha” è un racconto di formazione ambientato nella preistoria: l’avventura incredibile di un ragazzo, forse troppo sensibile per i suoi tempi, capace di stringere amicizia con un lupo.

Tutto da riscoprire invece il personaggio di Mary Poppins interpretato da Emily Blunt, alle prese con una nuova generazione di bambini, figli di Michael che invece lavora in banca come il suo papà, mentre la “zia” Jane sembra aver ereditato dalla mamma il piglio combattivo.

Per il calendario completo e info costi consultare la locandina della rassegna Esterno Notte sul sito di Filmstudio90.it.