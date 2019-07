In migliaia per la festa delle associazioni di Mozzate. L’iniziativa si è chiusa domenica 14 luglio con la “Paella ed Abba Dream“, ovvero una giornata con concerto tributo dedicato agli Abba e una cena con Salamella e Paella. Mentre sabato 13 luglio, per il “Toro allo spiedo”, è stato registrato il tutto esaurito con più di 600 porzioni servite.

«Sono state tre settimane di buona cucina, musica, cultura e solidarietà – raccontano gli organizzatori -. L’ottimo risultato permetterà di raggiungere i tre obiettivi preventivati». Alle diverse iniziativa era spesso presente anche il sindaco Luigi Monza e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, mentre sono decine i volontari che hanno permesso la riuscita dell’evento.

Il ricavato della festa delle associazioni permetterà di sostenere le seguenti iniziative:

IL SORRISO DI ANNA – MOZZATE

Servizio di assistenza a domicilio e di mobilità per anziani e disabili di Mozzate

ILLUMINA DI BLU – VALSASSINA

Associazione impegnata nell’integrazione nelle scuole e nella società di soggetti affetti da autismo

AMICI PER IL CENTRAFRICA – BANGUI

Creazione di un centro per la formazione di docenti di scuola, terapisti dentali, tecnici calzaturieri