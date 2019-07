Mimmo Esposito: “Resto in Forza Italia almeno fino alla fine del mandato”

«Io sono e resto di Forza Italia fino alla fine del mandato». È categorico il consigliere Mimmo Esposito, protagonista dell’impasse che ha spaccato la maggioranza in commissione urbanistica raccogliendo voti trasversali.

Ora che sul suo nome si avanzano ipotesi di fantapolitica lui tiene a precisare alcune cose: «Innanzitutto vorrei escludere categoricamente accordi sottobanco che riguardano me e la Lega Civica – spiega Esposito -. Malerba ha proposto il mio nome come candidato alla vicepresidenza della commissione e questo ha stupito prima di tutto me stesso. È però da escludere categoricamente il mio avvicinamento a quella lista».

Esposito conferma la sua appartenenza a Forza Italia anche se nuove decisioni potranno avvenire al termine dell’attuale mandato in Consiglio comunale: «La questione è che Forza Italia a Varese sembra non esistere più – spiega Esposito -. Non ci troviamo, non abbiamo un punto di riferimento, la sede è vuota. Io resterò forzista fino alla fine del mandato ma per decidere sul dopo bisognerà attendere di sapere che cosa ne sarà del partito a Varese».