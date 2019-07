Minorenne ruba nella borsa della nonnina e picchia un carabiniere

Sempre più giovani, sempre più feroci, capaci di aggredire un carabiniere e rubare nella borsa di un’anziana.

È successo nella giornata di ieri, giovedì, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Milano un ragazzino di Varese ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e furto aggravato.

In particolare i militari a seguito di richiesta di intervento, procedevano al controllo del giovane, trovato in possesso di denaro contante poco prima sottratto dalla borsa di una anziana signora in un bar di Piazza Monte Grappa.

Alla vista dei carabinieri il giovane ha aggredito un militare, costretto a ricorrere a cure mediche presso l’ospedale di circolo.