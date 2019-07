E’ morto Pino Papa, “mister” di generazioni di calciatori

Avrebbe compiuto 86 anni a novembre, sicuramente avrebbe festeggiando assieme a un gruppo di giovani calciatori su un campetto, insegnando loro come colpire il pallone.

Invece si è spento questa sera – domenica 14 luglio – Giuseppe Papa, per tutti Mister Pino.

Decine di generazioni di giovani varesini sono cresciuti sui campi da calcio mettendo in pratica i suoi insegnamenti, soprattutto di tecnica. Palleggi, stop, passaggi, perché per diventare un calciatore non si dovevano dimenticare le basi del gioco, i fondamentali.

Vedanese di adozione, negli ultimi anni era diventato un punto di riferimento della scuola calcio del Varese.

Non a caso uno dei ricordi più toccanti di queste ore è quello di Marco Caccianiga: «Pino, non so davvero cosa dire. Sei come la mia moto. C’eri sempre. Ci sei sempre. Ci hai tenuti per mano, accolti con il sorriso, insegnato molto. E non mancavi mai. Con il pullman o sull’auto di Cosimo, lo Stadio era la tua casa. Tua e di Olly. Anni formidabili. Mister Pino, si vede che Lassù hanno bisogno di un Maestro di Tecnica. Ti voglio bene».