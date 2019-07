Moviemania: musical, musica dal vivo e le scene più belle del cinema

Grande serata di spettacolo sabato 13 luglio al campo sportivo di via Andreoli a Induno Olona.

Dalle 19 va in scena “Moviemania”, uno spettacolo-tributo alle più belle colonne sonore della storia del cinema, con musica eseguita dal vivo e la proiezione di spezzoni di film indimenticabili.

Moviemania nasce dalla band dei Dirty Dolls, da un’idea del cantante Marco Giagnorio. I musicisti trascinano il pubblico dentro al film con l’esecuzione delle colonne sonore in chiave rock, riarrangiate e reinterpretate.

In apertura si potrà gustare il musical “Fame da musical”, con il corpo di ballo “New style project”.

Lo spettacolo è a pagamento, con il biglietto in vendita a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 339 2000601.

La serata, organizzata dalla Proloco e dal Comune di Induno Olona, offre anche uno stand gastronomico curato dalla Pro loco.

«Si tratta dell’ultima occasione per godersi questo spettacolo in un contesto di festa all’aperto – spiegano gli organizzatori – perché i diritti sono stati ceduti e dunque verrà proposto in altre modalità, in televisione e nei teatri».