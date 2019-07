Nasce l’Associazione aeronautica dedicata al pilota di Cadrezzate Mario Vallerini

Intitolata al pilota cadrezzatese caduto durante la Prima guerra mondiale, la nuova organizzazione si è presentata ai cittadini la sera di venerdì 5 luglio.

Pilota vissuto a Cadrezzate rimasto vittima negli scontri della Prima guerra mondiale, Mario Vallerini dà il nome alla via principale e alla scuola primaria di Cadrezzate con Osmate. Proprio a Vallerini è stata intitolata anche la nuova associazione aeronautica, che venerdì 5 luglio si è presentata per la prima volta ai cadresmatesi.

«Abbiamo intenzione – ha spiegato il maresciallo Pasquale Agovino, presidente dell’“Associazione arma aeronautica sergente maggiore Mario Vallerini” – di mantenere i contatti e collaborare con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio per tramandare il patrimonio culturale dell’arma aeronautica, diffonderne i valori e incentivare la ricerca storica sul tema del volo».

L’associazione Mario Vallerini è appena nata e non ha ancora un programma definito, ma sono diverse le iniziative che si sta preparando a realizzare. «Tra i primi progetti che vorremo intraprendere – ha fatto sapere Agovino – ci sono cinque lezioni destinate a bambini e ragazzi delle scuole. Utilizzeremo questi momenti per spiegare il funzionamento e l’organizzazione delle istituzioni e altre informazioni di educazione civica. Inviteremo inoltre esperti, vigili del fuoco e volontari della protezione civile per mostrare agli studenti come si deve agire in situazioni di emergenza.

«Vogliamo organizzare – ha poi aggiunto il maresciallo – anche delle conferenze dedicate alla storia del volo e come l’aeronautica sia militare che civile abbia contribuito a trasformare il territorio e l’economia della provincia di Varese».

«Come associazione – ha continuato Agovino– ci siamo appena sollevati da terra e come nel mondo dell’aeronautica si sa, il momento del decollo è tra i più difficili. Per questo motivo voglio ringraziare il sindaco Robustellini e l’amministrazione comunale per l’aiuto che ci hanno fornito».

«L’aeronautica – è intervenuto Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate – appassiona tutti gli italiani sin dal secolo scorso e non possiamo dimenticare il contributo che proprio gli italiani hanno fornito al mondo del volo. Per questo motivo come amministrazione ci teniamo a far conoscere ai giovani il sacrificio del pilota Mario Vallerini, al quale sono intitolate la nostra via principale, la scuola e questa associazione. Ci piacerebbe portare questo senso di fierezza e del dovere anche nelle comunità vicine a partire da Angera».