Nasce OraSport Gazzada Schianno, una nuova realtà nel mondo del pallone

E’ nata una nuova società di calcio a Gazzada Schianno: la OraSport. Particolarità: avrà quattro squadre, due maschili e due femminili.

Presidente del nuovo club è Lorenzo Pasetto, vicepresidente Graziano De Carli, mentre il direttore sportivo sarà Antonio Crugliano. Nei quadri dirigenziali anche Paolo Fumagalli e Silvia Milani per le squadre femminili.

Si partirà dalla Terza Categoria e dagli Allievi per il reparto maschile, mentre per il femminile nascerà una squadra a undici – che partirà dalla Promozione – e quella di calcio a sette (affiliata Csi) prenderà l’eredità della storica Le Gazze.

La società gestirà anche gli impianti di gioco di Gazzada Schianno, quello di via Manzoni per gli allenamenti e quello di via per Lozza a Schianno per le partite. La Solbiatese Insubria continuerà a svolgere qualche attività come “ospite” dopo tanti anni di gestione.

Martedì 9 luglio alle ore 18.30 al campo sportivo di Schianno ci sarà un aperitivo di presentazione, mentre sabato 13 luglio alle ore 15.30 ci sarà un Open Day per le squadre femminili.