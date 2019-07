Novità nell’assistenza socio sanitaria. Anche per gli animali

Più fondi alla sanità lombarda e la giunta regionale vara nuove indicazioni. Il governatore Fontana ha approvato una serie di indicazioni specifiche nell’ottica di una gestione del sistema socio sanitario sempre piu’ efficace e moderna.

VACCINAZIONI IN CO-PAGAMENTO: al fine di favorire una maggiore adesione alle campagne vaccinali non obbligatorie (es.

Meningococco), viene riconosciuto un incremento della quota di

somministrazione dagli attuali 9,95 ad un valore compreso (fra 13 e 15 euro) per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, e ai Medici ospedalieri se l’attività viene eseguita in libera professione.

L’adesione alle campagne vaccinali obbligatorie, invece, in Lombardia sfiora la soglia record del 96 per cento per

l’Esavalente e si attesta al 95 per cento per la Trivalente (Morbillo-Parotite-Rosolia);

PREVENZIONE WEST NILE: Si prevede di finanziare con una somma complessiva di 200 mila euro, gli interventi di disinfestazione disposti dalle ATS ai singoli Comuni, per limitare la presenza della cosiddetta ‘zanzara del Nilo’, la cui puntura (nella maggior parte dei casi innocua) può provocare seri problemi per gli anziani oppure le persone con fisico già debilitato per altre patologie;

PREVENZIONE LEGIONELLA: vengono definite le modalità di

registrazione al Catasto comunale delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi, con le relative indicazioni di controllo per una corretta tenuta degli impianti;

VETERINARIA: Vengono introdotte alcune norme e indicazioni per la semplificazione nelle procedure di identificazione e

registrazione degli animali, e la definizione, a cura delle ATS, di protocolli operativi per il controllo della somministrazione dei farmaci in ambito veterinario.

ANIMALI D’AFFEZIONE: Viene definito un progetto pilota della durata di 24 mesi, realizzazione in collaborazione fra Regione Lombardia, l’Universita’ degli Studi di Milano e gli Ordini dei Medici Veterinari al fine di individuare strutture sanitarie e

professionisti che offrano prestazioni veterinarie a tariffe

prestabilite e accessibili a soggetti socialmente deboli.

VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI: per contrastare questi episodi, viene definita la metodologia di analisi e di gestione del

rischio legato alle aggressioni degli operatori, per i quali sono previsti momenti di formazione specifici. Procedono, nel frattempo, le interlocuzioni con la Questura per la messa a punto di un progetto capillare sulla sicurezza.

RIMODULAZIONI TARIFFARIE: al fine di valorizzare correttamente le diversità esistenti in termini di complessità assistenziale e di benefici clinici tra le diverse patologie, si definisce di introdurre una differenziazione sui pagamenti di alcune prestazioni di ARTODESI al fine di liberare risorse da

reinvestire in settori maggiormente appropriati.