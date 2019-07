Nuova sede per San Carlo Diagnostic CDTT: spazi più ampi e strumenti d’eccellenza

Una sede più ampia e dotata di nuovi macchinari tecnologici all’avanguardia nata per offrire nuove opportunità ai cittadini di Busto Arsizio e della provincia di Varese che dovranno sottoporsi a indagini ecografiche e radiologiche, mammografie, MOC, ecocolordoppler, ortopantomografie e risonanze magnetiche osteoarticolari e della colonna.

Spazi triplicati e accessibili

In una superficie di 800 metri quadri, l’ex Centro diagnostico Trento Trieste C.D.T.T ospita 10 ambulatori moderni e confortevoli, attrezzati con apparecchiature dalle prestazioni certe e accurate. A disposizione dei pazienti nuovissime radiologie digitalizzate e strumenti di diagnostica per immagini d’avanguardia: dalla tomosintesi mammaria, che permette la realizzazione di una mammografia tridimensionale con la massima accuratezza diagnostica, alla TAC Cone Beam, la più avanzata tecnologia 3D per lo studio del massiccio facciale e delle arcate dentarie. È disponibile anche l’apparecchiatura di Risonanza Magnetica Osteoarticolare aperta che rende l’esame più semplice non solo a chi soffre di claustrofobia, ma anche ai bambini, gli anziani e tutti coloro che riscontrano difficoltà nel sottoporsi alla risonanza magnetica classica.

Massima cura è stata dedicata anche all’accessibilità della struttura: l’assenza di barriere architettoniche, l’ingresso dotato di accesso per disabili con parcheggio e il percorso per ipovedenti potranno infatti facilitare l’accesso ai portatori di handicap.

Alta qualità e tempi ridotti al costo del solo ticket

Grazie alla convenzione con il SSN, il centro eroga le prestazioni sia in regime privato che attraverso la sanità pubblica, consentendo l’accesso agli esami tramite il pagamento del ticket. È inoltre in convenzione con le principali assicurazioni, casse mutue e fondi sanitari integrativi.

SAN CARLO DIAGNOSTIC CDTT SRL

via Castelfidardo 21 – 21052 Busto Arsizio (VA)

tel. +390331623243 | mail: studio@cdtt.it | www.sancarlocdtt.it