Nuovi incontri per il gruppo “La fucina della lettura”

“La fucina della lettura” è il nome del gruppo di lettura dello Spazio viola. I primi appuntamenti si sono svolti nei mesi scorsi e i fondatori del gruppo spiegano che «Il nostro filo conduttore è la lettura da vicino. Si intende la lettura di scritti pubblicati da emergenti o non emergenti che tuttavia si possano conoscere di persona, disponibili quindi a un incontro con il gruppo, dove le intenzioni e i pensieri dell’autore si incontrino con le impressioni e i rimandi dei lettori. Non sarà una presentazione del libro bensì una chiacchierata sulla sua opera e su tutto quello che eventualmente ne deriva».

Nel mese di luglio il gruppo ha incontrato Francesca Vergerio, giovane varesina che ha messo a disposizione alcuni suoi racconti. «Francesca ci ha proposto tre racconti – raccontano dal gruppo di lettura -: il primo parte da un incipit di Piero Chiara proposto dall’omonimo concorso, dove il suo scritto è arrivato terzo, mentre un altro è tratto dal suo romanzo inedito “La stratega”, ora in cerca di un editore. Il tema ricorrente è la crisi economica e il difficile approccio al mondo del lavoro. Soprattutto, nel nuovo romanzo, l’autrice vorrebbe approfondire i rapporti tra colleghi. Le protagoniste sono tre donne di età e temperamento diversi. Si ritrovano dipendenti della stessa azienda e sarà soltanto tramite la reciproca conoscenza e collaborazione che troveranno quale sia il vero senso di un’intima soddisfazione. Lasciare andare i personaggi perché siano liberi di agire ed esprimere ciò che l’istinto le suggerisce, trovare il proprio stile (che vuole rimanere leggero), individuare scorci della vita particolarmente pregnanti e rappresentativi… Questo è quello che Francesca sta sperimentando e per cui coerentemente cerca un editore, o meglio un team di professionisti, che non solo la pubblichi, ma che la segua e la sostenga»

Il prossimo autore che incontrerà il gruppo è Elio Rimoldi. Appuntamento il 14 settembre, un sabato come sempre, alle 16.00 allo Spazio viola di Gavirate, via Cattaneo 4, angolo via Gramsci.