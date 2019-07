Paolo Gentiloni atteso a Varese alla festa dell’Unità

Paolo Gentiloni, ex premier e ministro degli esteri nonché presidente del Partito democratico, arriverà a varese venerdì 26 luglio alle 19 all’area feste della Schiranna dove è in corso la festa dell’Unità che coinvolge per tutta l’estate volontari e militanti del partito da tutta la provincia.

Esteri, Russiagate, crisi di Governo e prospettive politiche: «con Paolo Gentiloni e Alessandro Alfieri affronteremo tutti i temi dell’attualità politica in un momento nel quale c’è un grande bisogno di fare chiarezza – spiega Bassano Falchi, coordinatore della festa dell’Unità varesina -. La visita del presidente del partito si inserisce nel ricco programma estivo della festa proprio nel momento giusto».

A dialogare con Gentiloni, nell’incontro pubblico previsto dalle 19, sarà il senatore varesino Pd Alessandro Alfieri: «la visita del presidente Gentiloni vuole essere innanzitutto un segnale di riconoscenza e rispetto nei confronti dei volontari che per tutta l’estate si danno da fare per questa festa che resta la più longeva d’Italia – spiega il senatore -. Il momento però è utile anche per affrontare temi che preoccupano molto la nostra comunità. I temi dell’attualità riguardano la Russia e la politica estera del nostro paese, la crisi in Libia e l’incapacità della maggioranza di stare insieme. Quale miglior occasione per il nostro partito di discuterne venerdì con Gentiloni?».

A restare nell’obiettivo del Partito Democratico è il Russiagate esploso con le inchieste giornalistiche dei giorni scorsi: «Non intendiamo mollare la vicenda russa di “Moscopoli”. restiamo fortemente preoccupati dalle interferenze russe sulla politica del nostro paese che è sempre stato nell’alleanza atlantica. Questo Governo rischia di far saltare i nodi cardinali della nostra politica estera».