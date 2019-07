Una passeggiata racconta l’educazione in natura della Tana di Piripù

L’educazione in natura della Tana di Piripù si racconta con una passeggiata nel bosco, rivolta a tutte le famiglie con bambini.

L’appuntamento è per domenica 14 luglio alle ore 10.30 al parcheggio di via Colombo, a Leggiuno. Da qui il gruppo partirà per una passeggiata di esplorazione nel bosco vicino alla Tana di Piripù (laboratorio permanente di esperienze in natura per bambini dai 3 ai 6 anni, in via Bostano 20 a Laveno Mombello).

Durante la camminata sono previste piccole attività per grandi e piccini.

Si consigliano scarpe chiuse e un telo per famiglia.

Al termine dell’incontro sarà possibile fermarsi per un pranzo al sacco sul prato.

Per maggiori informazioni 338 628277 oppure 348 8768426.