Pediatria chiusa ad agosto. “L’azienda ci ripensi”

«Una cosa mai accaduta nella storia». La pediatria di Gallarate chiude per l’estate. All’inizio era una ipotesi, poi è stata in parte ridimensionata, ma in ogni caso a fine luglio scatta il periodo di chiusura.

La rinuncia al reparto preoccupa il Pd cittadino. «L’Asst sta sacrificando Gallarate per coprire il servizio negli altri due presidi, Busto e Saronno» dice Margherita Silvestrini, consigliere comunale dem. «Qual è la filosofia che sta alle spalle? Non siamo campanilisti, ma difendiamo un modello che funziona, che lavora con la medicina di territorio».

«La richiesta che facciamo è che il dg Porfido, dopo averla posticipata dal 15 giugno, non disponga la chiusura nel mese di agosto».

E in ogni caso il Pd gallaratese chiede all’azienda di «esplicitare le ragioni della chiusura: non ci sono motivazioni forti, si va solo a ottemperare a un’esigenza dell’azienda senza un piano».