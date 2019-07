Perdita idrica a Luvinate, la riparazione potrebbe togliere l’acqua in tutto il Comune

Un’importante perdita idrica sta interessando l’impianto idrico del Comune di Luvinate. La perdita è stata localizzata in via Bosisio e i tecnici di Acsm Agam hanno già cominciato l’intervento di riparazione.

Vista la dimensione del problema l’azienda avverte che non si può escludere nel pomeriggio di venerdì 12 luglio l’assenza di erogazione idrica in una parte o addirittura in tutto il territorio comunale.