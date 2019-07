“Persone e Mondi. Azioni individuali e ordine internazionale”, incontro con Angelo Panebianco

Venerdì 12 luglio alle ore 21.00, nella sala conferenze di Palazzo Verbania (Viale Dante – Luino), l’Associazione “Amici del Liceo Scientifico Vittorio Sereni”, in collaborazione con il Liceo stesso e con il patrocinio della Città di Luino, organizza un incontro pubblico col professor Angelo Panebianco, che presenterà il suo ultimo volume “Persone e Mondi. Azioni individuali e ordine internazionale” (il Mulino).

Il professor Angelo Panebianco dialogherà sui temi del libro con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane e consigliere degli Amici del Liceo.

“Che rapporto c’è fra le persone comuni, uomini e donne che non detengono posizioni di autorità e le vicende internazionali?

Quanto e come le loro azioni influenzano la guerra e la pace, i rapporti fra l’economia e la politica internazionale e, più in generale, i legami fra i diversi gruppi umani?

Che rapporto c’è fra quelle stesse azioni, le tradizioni culturali dei diversi territori e le politiche estere degli Stati?”

Per rispondere a tali interrogativi occorre guardare oltre il mero ruolo delle élites: le classi dirigenti infatti interagiscono, in modi spesso molto complessi, con una molteplicità di individui che stanno al di fuori delle ristrette cerchie del potere.

Questo libro propone un punto di vista inconsueto e lenti teoriche originali per esplorare il modo in cui le azioni individuali e le interazioni fra individui condizionano vicende apparentemente così lontane dalla vita quotidiana, nell’intento di rendere più comprensibili i complicati processi che governano le arene internazionali.

Angelo Panebianco è professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Bologna dove tiene corsi di Geopolitica e di Relazioni Internazionali.

È autore di numerose pubblicazioni, articoli scientifici e da trent’anni è editorialista del “Corriere della Sera”.

Al termine dell’incontro vi sarà uno spazio per il dibattito e sarà possibile acquistare il volume.