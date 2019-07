Piano asfaltature: lavori nelle vie Luini, Trentini, Milano e Bainsizza

Strade, marciapiedi e persino alcune notti di lavoro per limitare l’impatto dei cantieri sul traffico cittadino. Prosegue così in questi giorni il piano straordinario di asfaltature voluto dall’amministrazione di Palazzo Estense.

Oggi, martedì 9 luglio, i tecnici comunali sono al lavoro sui percorsi pedonali delle vie Luini e Trentini, di viale Milano e per quanto riguarda il rifacimento della segnaletica orizzontale a Giubiano; vicini alla conclusione sono poi anche gli interventi nelle vie Dalmazia e Mulini Grassi.

Altra strada che presto vedrà arrivare il nuovo asfalto è via Bainsizza, importante collegamento tra i quartieri di Giubiano e Belforte. Qui, soprattutto per evitare ricadute sul traffico quotidiano, il cantiere sarà notturno e verrà preceduto dal rifacimento del percorso pedonale.

«Il nostro impegno prosegue – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – e non solo sulle strade. Se queste ultime, infatti, sono importanti per la qualità della vita in città, negli ultimi due anni ci stiamo concentrando anche sui marciapiedi. Un lavoro lungo e difficile, perché i percorsi da riqualificare sono molti, ma che vogliamo portare avanti un passo alla volta».