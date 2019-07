Pistola puntata in faccia al rivale, lite di condominio finisce con una denuncia

Lite di condominio per questioni legate al parcheggio delle rispettive autovetture.

Ad Oggiona con Santo Stefano i carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno denunciato per minaccia aggravata un 55enne che nel corso di una “vivace” lite per dissidi condominiali (sembra per ragioni di parcheggio) ha estratto una pistola puntandola al volto del contendente, un 60enne residente nello stesso condominio.

Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno perquisito la casa dell’uomo, trovando una pistola ad aria compressa (di libera vendita) priva però del “tappo rosso”.

L’arma è stata sequestrata in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.