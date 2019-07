Più fondi alla sanità per assistenza alla disabilità, riabilitazione e cure palliative

Diciotto miliardi e mezzo per il comparto socio sanitario.

È la cifra messa nel bilancio di Regione Lombardia «Ogni singolo euro dei 18 miliardi e mezzo a disposizione -spiega il presidente Attilio Fontana – viene ponderato e investito a beneficio dei cittadini. Siamo l’unica Regione italiana a stanziare, con risorse proprie, 290 milioni di euro in un anno per l’edilizia sanitaria e per dotare i nostri ospedali di quanto di meglio possa offrire la tecnologia medica e robotica. Nel 2019 le leggi nazionali ci consentono di destinare, per la prima volta dopo 7 anni, 12 milioni di euro in più per assumere personale e ripopolare i reparti delle nostre strutture. Ma non bastano assolutamente. Una Regione con i bilanci in regola da vent’anni deve avere la possibilità di spendere ogni risorsa per rispondere adeguatamente e con rapidità alle esigenze dei propri cittadini. Per questo è fondamentale l’autonomia e per questo continuo a combattere».

Con i fondi in più, la giunta ha deciso di mettere a contratto 468 posti aggiuntivi per le strutture che operano a sostegno della disabilità, i servizi di riabilitazione, le cure palliative e le patologie neuropsichiatriche infantili. Più di 8 milioni di euro serviranno invece per incrementare le dotazioni finanziarie delle comunità terapeutiche, dei consultori familiari e per l’assistenza domiciliare integrata‘.

«Questi provvedimenti – commenta l’assessore al Welfare Giulio Gallera – consentono di garantire risposte concrete e puntuali alle tematiche specifiche legate ai temi della fragilità e della disabilità e ai bisogni più acuti segnalati dai nostri territori».

IL PIANO D’INTERVENTO SOCIO SANITARIO – Il provvedimento sull’unità d’offerta socio sanitaria prevede una serie di misure che hanno l’obiettivo di adeguare l’offerta territoriale alla

crescita dei bisogni legati alla fragilità, in un’ottica di prossimità, andando a rafforzare le situazioni più critiche e delicate rispetto alle esigenze e agli standard regionali.

Si procederà pertanto, a partire dal 1′ settembre, alla messa a contratto di POSTI AGGIUNTIVI per:

– Residenze sanitarie per Disabili (RSD): 86 posti;

– Comunità socio sanitarie per persone con disabilita’ (CSS): 37 posti;

– Centri Diurni Disabili (CDD): 81 posti;

– Centri Diurni Integrati (CDI): 234 posti;

– Posti Residenziali di Cure palliative: 11 posti;

– Ciclo Diurno Continuo (CDC) nelle strutture di riabilitazione: 14 posti;

– Centro Diurno nell’area della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza: 5 posti di semi residenzialità;

Sono previsti inoltre incrementi e adeguamenti di budget, già nel 2019, per:

– Comunità residenziali e semiresidenziali per le dipendenze: 3,2 milioni di euro dovuti all’aumento del 5 per cento della quota tariffaria e all’adeguamento dei Budget;

– Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI): 698.000 euro aggiuntivi;

– Consultori Familiari Privati, con incremento delle risorse da dedicare all’erogazione di prestazioni collegate al ‘Percorso Nascita’ e alla prevenzione delle malattie sessualmente

trasmissibili: 652.000 euro;

– Assistenza Domiciliare Integrata: adeguamento di Budget delle singole strutture a contratto con un impatto economico annuo di 1.670.000 euro;

Per l’ADI verrà costituito un gruppo di lavoro a cura della Direzione Generale Welfare al fine di analizzare e omogeneizzare le prestazioni e i servizi sul territorio regionale;

-Cure Palliative Domiciliari: incremento delle disponibilità delle strutture per 2.057.000 euro;

Alle ATS interessate dalla sperimentazione del progetto ‘Villaggio Alzheimer’ verrà assegnato un budget specifico da utilizzare nelle strutture regionali ritenute idonee al fine di implementare il percorso. Sarà possibile inoltre la messa a contratto, nei limiti delle risorse già assegnate per il 2019, di nuovi posti negli HOSPICE PEDIATRICI.