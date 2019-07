Polemica per i lavori di asfaltatura al Campo dei Fiori

Lavori di asfaltatura lungo la via che porta al Campo dei Fiori. Sono iniziati ieri e dureranno sino a venerdì 26 luglio.

L’accesso in vetta è stato vietato al traffico.«Ma come – si lamenta un lettore – proprio ora che il caldo è torrido, viene tolta ai cittadini di Varese l’unica vera possibilità di ottenere refrigerio? Un’altra sciagurata scelta dell’assessore Civati? Il tutto alla faccia dell’incentivazione al turismo etc.

Da cittadino e lettore di VN mi piacerebbe che riportaste la notizia ed approfondiste col comune le motivazioni di questa tempistica».

Così, siamo andati a vedere il piano delle asfaltature approvato e promosso nel maggio di quest’anno. Un programma intenso che l’amministrazione ha messo in cantiere per porre rimedio alle numerose criticità per la circolazione stradale.

Il programma articolato è iniziato nelle vie a maggior traffico per poi procedere nelle zone periferiche. A maggio nessuno poteva preventivare un caldo torrido proprio nella settimana del cantiere al Campo dei Fiori e al Sacro Monte, cantiere aperto in giorni infrasettimanali.

«Le asfaltature – fanno notare da Palazzo Estense – avvengono sempre nei mesi estivi in tutti i paesi. È stato un programma molto ampio e articolato e i tecnici stanno lavorando con grande impegno. Soprattutto nelle strade che salgono al Campo dei Fiori il ritmo è intenso per garantire la chiusura dei lavori il weekend».

Ricordiamo che fino a venerdì gli orari di chiusura della strada – a partire dal bivio Campo dei Fiori-Sacro Monte – restano quelli tra le 8.30 e le 12.30 e tra le 14.00 e le 18.00.

Intanto questa mattina sono partiti alle Bustecche i lavori per la realizzazione dei due nuovi salvapedone, che sorgeranno tra le vie Cascina del Rosario e Osoppo. Una doppia opera cercata e voluta da tutti i residenti della zona e che permetterà un ulteriore salto di qualità per quanto riguarda la sicurezza delle strade nel quartiere, così come già avvenuto in via Sanvito.

«Stiamo sfruttando queste settimane di ferie – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – per imprimere un’accelerata al nostro piano straordinario di asfaltature, evitando il più possibile disagi per i cittadini e con l’intento di consegnare loro nuove strade e marciapiedi al rientro dalle vacanze. Le nostre linee guida sono il miglioramento della qualità della vita e quello della sicurezza; proprio in questo senso va il doppio intervento alle Bustecche».

Ultimato il nuovo marciapiede in via Virgilio, mentre per quello di via Crispi proseguono i lavori. Da ultimo gli aggiornamenti su via Bainsizza: dopo la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali, domani i tecnici predisporranno il necessario per iniziare l’intervento sulle carreggiate la prossima settimana.