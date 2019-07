Il Premio “Giovanni Borghi” illumina il sabato sera delle Bettole

Sabato sera (27 luglio) di corse all’ippodromo varesino delle “Bettole”, dove sono in programma sette corse per una riunione molto interessante, una delle più attese della stagione estiva varesina.

Si parte alle ore 20.00 con il premio “Spazio Blu Autismo Varese”, gara sui 1600 metri erba con handicap a invito con sei cavalli al via.

Sale il livello per la seconda gara, il premio “Camera di Commercio”, che si correrà sui 1950 metri sabbia con nove partenti.

Terza gara sprint sui 1000 metri erba a Reclamare per il premio “Luigi Orrigoni” con 8 cavalli iscritti.

Saranno in sette invece alla gabbia di partenza per la quarta corsa (2300 metri erba a handicap) per il premio “Bruno Bernasconi”.

Quinta corsa sarà il premio “Welma e Paolo Castellini” a handicap sui 2100 metri erba con otto cavalli al via, mentre il clou di serata è atteso alla sesta corsa (1600 metri erba con handicap principale C): il premio “Giovanni Borghi”, un classico dell’estate varesina. Nove i cavalli che si contenderanno il primo posto.

La riunione si concluderà con la settima corsa, il premio “Lion’s Club San Giorgio”. Sei i partenti che si sfideranno sui 1500 metri sabbia.