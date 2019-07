Pro Patria, abbonamenti regalati: meno di 1,50 Euro a partita per gli Under 20

La Pro Patria vuole riportare i tifosi allo “Speroni” per la stagione 2019-2020.

L’obiettivo è chiaro e il target scelto dalla società sono i giovani, gli under 20 in particolare.

L’abbonamento “Tigrotto”, quello appunto riservato agli Under 20 (da 8 a 20 anni) costerà 25 Euro totali. Diviso le 17 partite incluse nella tessera annuale (due saranno le giornate biancoblu, quando anche gli abbonati pagheranno il biglietto), il costo sarà quindi di 1,47 Euro a partita.

Queste le tariffe della campagna abbonamenti:

“Chiarissimo fin da subito il messaggio del Club . Vogliamo aumentare il flusso di gente allo Stadio – spiega il Responsabile Marketing Luca Mottin – . Per farlo, i prezzi saranno pressoché invariati, includendo nel costo dell’abbonamento anche quello della Supporter Card (ex tessera del tifoso). E in più, tra le altre, un paio di sorprese…”

UNDER 20 & DONNE

Clamorosa, unica, l’offerta riservata ai giovani tigrotti. Per gli Under 20 sarà possibile assistere ai match casalinghi della Pro a soli 25 euro, meno di 1.50 euro a partita.

Discorso simile per il gentil sesso. SPECIALE DONNE con riduzioni e prezzi stracciati.

Come da tradizione, NON saranno comprese nell’Abbonamento le due Giornate Biancoblu (ancora da stabilire) in cui tutti gli ingressi, inclusi quelli degli abbonati, saranno a pagamento.

Da giovedì 1 agosto sarà possibile sottoscrivere l’Abbonamento.

Vi aspettiamo da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato, dalle 10 alle 12, presso la segreteria del Settore Giovanile, allo Stadio, in Via Ca’ Bianca 42, a Busto Arsizio.